“Seçim Günü Heyecanı: Trump ve Harris”

ABD’DE SEÇİM HEYECANI

ABD’de Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris arasında başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar oy verme işlemini gerçekleştirirken, dünya genelinde de büyük bir heyecan devam ediyor. Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan Adayı Donald Trump, oyunu kullandıktan sonra Florida eyaletindeki Palm Beach County’de yaptığı açıklamada, “Kendime çok güveniyorum. Her yerde çok iyi gittiğimizi duyuyorum” ifadelerini kullandı.

KAMALA HARRİS’İN SÜRPRİZ ZİYARETİ

Demokratların adayı ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, seçim günü sürpriz bir ziyaret yaparak Demokratik Ulusal Komite Genel Merkezi’ne gitti. Bu ziyaret, seçim gününde partinin teşkilatlanmasına yönelik önemli bir destek niteliği taşıyor.