Sedat Peker ve Devlet Bahçeli Görüştü

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM HAREKETLENDİRDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait bir videoyu sosyal medyada paylaşması, siyasi arenayı canlandırdı. Yönter, “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” sözleriyle alıntıladığı video, MHP ile Peker arasında yeni bir yakınlaşma olduğu iddialarını kuvvetlendirdi.

Peker ve Bahçeli’nin GÖRÜŞMELERİ

Gazeteci Timur Soykan, dikkat çekici bir iddia ortaya koyarak, Peker’in MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iki kez telefonda iletişim kurduğunu ve Peker’in MHP ile barıştığını öne sürdü. Soykan’a göre, bu görüşmeler Peker’in Türkiye’ye dönüşünün önünü açabiliyor. Soykan, Peker’in Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşadığı ama hastaneye kaldırılmadığı bir dönemde, ardından Bahçeli’nin hastanede yattığı süreçte bir kez daha görüşme gerçekleştirdiğini öne sürdü. “Sedat Peker, MHP ile kesinlikle barıştı. Peker, Bahçeli ile birkaç kez detaylı bir şekilde konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti” dedi. Bu görüşmeler Peker’in Türkiye’ye dönüşü için zemin hazırlıyor.

Peker’in GEÇMİŞİ VE MHP İLE İLİŞKİLERİ

Sedat Peker, gençlik yıllarında Turancı kimliği ile tanınsa da, MHP ile ilişkilerinde zaman zaman kesintiler yaşadı. Peker, 2021 yılında YouTube üzerinden yayımladığı videolarla uyuşturucu ticareti, kara para ve faili meçhul cinayetler hakkında çarpıcı iddialarda bulunmuştu. O dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in iddialarını “sosyal medya ifşaları” tanımını kullanarak, “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” şeklinde yanıt vermişti. Ancak Bahçeli’nin 2025’te geçirdiği kalp ameliyatının ardından, Peker’in geçmiş olsun mesajları ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasında bir yakınlaşma yaşandığı yorumlarını güçlendirdi.