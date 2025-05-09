“Sedat Peker Ve Devlet Bahçeli Görüştü.”

İZZET ULVİ YÖNTER’İN PAYLAŞIMI SİYASET KULİSLERİNİ HAREKETLENDİRDİ

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’in sosyal medyada paylaştığı bir video, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e ait olması nedeniyle dikkat çekti. Yönter’in “Her şeyin bir vakti var… Selam olsun vakt-i merhunu bekleyene… Allah bes baki heves” sözleriyle alıntıladığı video, MHP ile Peker arasında yeni bir ilişki geliştiği iddialarını güçlendirdi.

TIMUR SOYKAN’IN ÇARPICI İDDİALARI

Gazeteci Timur Soykan, Peker ile MHP arasındaki ilişkiyi sadece Yönter’in paylaşımları üzerinden yorumlamadığını belirtti. Peker’in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sağlık sorunları yaşadığı dönemde Bahçeli ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını öne sürdü. Soykan, “Sedat Peker, MHP ile kesinlikle barıştı. Peker, Bahçeli ile birkaç kez detaylı bir şekilde konuştu ve geçmiş olsun dileklerini iletti” ifadelerini kullandı. Bu görüşmelerin, Peker’in Türkiye’ye dönüşü için altyapı oluşturabileceğini düşünmekte.

PEKER’İN GEÇMİŞİ VE MHP İLE İLİŞKİLERİ

Sedat Peker, geçmişteki gençlik döneminde Turancı kimliği ile tanınırken, MHP ile olan ilişkilerinde birkaç kesinti yaşadı. 2021 yılında sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarla uyuşturucu ticareti, kara para aklama ve faili meçhul cinayetler gibi konuları gündeme getirmişti. O dönem MHP lideri Devlet Bahçeli, Peker’in bu iddialarını “sosyal medya ifşaları” olarak nitelendirirken, “Türkiye’de mafya düzeni değil, milletin egemenliği hakimdir” demişti. Ancak Bahçeli’nin 2025’te geçirdiği kalp ameliyatı sonrası Peker’in geçmiş olsun dilekleri ve Yönter’in paylaşımları, iki taraf arasında ilişkilerin düzelmeye başladığı yorumlarını güçlendirdi.