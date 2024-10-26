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“Şehit Askere Allah’tan Rahmet”

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ASKERİ RAHATSIZLILIK VE ŞEHİT HABERİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde görev yapan bir askerin hastalandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit olduğunu açıkladı. “Yapılan müdahaleye rağmen şehit olmuştur.” MSB’nin yayımladığı yazılı açıklamada, 25 Ekim 2024 tarihinde bir üs bölgesinde rahatsızlanan Tank Sözleşmeli Er Kander Babür’ün, üs bölgesindeki revirde ilk müdahalesinin ardından, ileri tetkik ve tedavi amacıyla helikopterle Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Devlet Hastanesi’ne sevk edildiği belirtildi.

ACILI AÇIKLAMA VE BAŞSAĞLIĞI DİLEKLERİ

Kahraman asker, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. MSB, bu olayla ilgili “Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” şeklinde ifade etti. Bu trajik durum, Türkiye’de asker aileleri ve kamuoyu üzerinde derin etkiler bıraktı.

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