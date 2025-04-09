“Şehit Olursam Bu Videoyu Yayınla” Demiş..

OLAYIN DETAYLARI

Kahramanmaraş’ta önceki akşam saatlerinde Göksun-Elbistan karayolunun Kanlıkavak Mahallesi bölgesinde yaşanan bir olayda, Elbistan istikametine giden hafif ticari araç kontrolünü kaybederek kaza yaptı. Bu kazada, araçta bulunan 23 yaşındaki Hüseyin Alabacak olay yerinde hayatını kaybetti, 5 gün önce nişanlandığı Elif T. ise ağır yaralandı.

MEMLEKETİNE NİŞAN İZNİ İÇİN GELMİŞTİ

Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli olan ve Şırnak’ta geçici görevde bulunmuş Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Alabacak’ın, memleketine nişan izni için geldiği belirtildi. Çiftin nişan sonrası düğün alışverişi yapmak için şehir merkezine gittikleri ifade edildi.

VASİYET VİDEOSU GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

Kazanın ardından, Alabacak’ın silah arkadaşıyla çektiği ve “Şehit olursam bu videoyu yayınla” dediği video ortaya çıktı. Bu video, Alabacak’ın cenaze töreninden sonra kardeşi Medine Alabacak tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Genç jandarma personelinin kendi sesiyle bıraktığı bu görüntüler, izleyenleri derinden etkiledi.

ABLASI DUYGULARINI PAYLAŞTI

Kardeşi Medine Alabacak, abisi hakkındaki düşüncelerini şu şekilde dile getirdi: “Abim sadece benim değil, tanıdığı herkesin kahramanıydı. Fedakarlığın, merhametin, sessizce yapılan iyiliklerin adıydı Hüseyin abim. Asker olmayı çocuk yaşta istemişti. Hep vatanını ve bayrağını sevdi. Ama en çok da ailesine düşkündü. Hep gülerdi, ama içindeki sessizliği de bilirdik. İkisi birbirlerini çok seviyorlardı.”

UNUTULMAZ BİR ANI

Medine Alabacak, ayrıca abisinin kendisine “Şehit olursam üzülmeyin, bu yola baş koydum. Ama unutulmamak istiyorum, sesimi duyurun” dediğini aktardı. Bu nedenle o vasiyeti paylaşma gereği duydu. “Bilmelerini istedim ki, abim yaşarken de kahramandı, giderken de. Onun yokluğuyla değil, bıraktığı izlerle yaşacağım” diyerek, acılarını paylaştı. Aynı zamanda Elif T’nin abisinin vefatını öğrendiği, ancak onun sağlık durumunun iyiye gittiği de vurgulandı.