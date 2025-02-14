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Şehit Osman Oktay İzmir’de Uğurlandı

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ACILARLA DOLU BİR GÜN

Suriye’nin kuzeyinde 7 Şubat tarihinde meydana gelen üzücü olayda, bir üs bölgesine teröristler tarafından gerçekleştirilen taciz ateşi sonucunda ağır yaralanan 32 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, Gaziantep Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tüm müdahalelere rağmen, Oktay hastanede kurtarılamayarak şehit oldu.

ASKERİ TÖRENLE UĞURLANDI

Şehidin cenazesi, Gaziantep’te düzenlenen askeri törenin ardından İzmir’e gönderildi. Bugün, Gaziemir 15 Temmuz Şehitler Camii’nde ikindi vakti bir cenaze töreni gerçekleştirildi.

SON GÖREVİ YERİNE GETİRİLDİ

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, tören kıtası tarafından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlara alındı. Naaşı, defnedilmek üzere vasiyeti doğrultusunda babasının da mezarının bulunduğu Buca Kaynaklar Mezarlığı’na götürüldü.

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