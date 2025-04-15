Şehit Tokyürek’e Saygı Töreni Yapıldı

ŞEHİT PİYADE UZMAN ÇAVUŞ NURETTİN TOKYÜREK İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

7 Temmuz 2022’de hayatını kaybeden Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek için Yakutiye ilçesindeki Narmanlı Camisi’nde öğle namazı sonrası bir anma töreni gerçekleştirildi. Şehidin, Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca bir süre omuzlarda taşındıktan sonra katafalka yerleştirildi. Yoğun kar yağışı altında yapılan törende, şehidin öz geçmişi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başsağlığı mesajı okundu. Şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde askeri bando eşliğinde bir süre taşındı ve cenaze aracına nakledilerek, Palandöken ilçesindeki Sığırlı Mahallesi’ne götürüldü.

MAHALLE MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ

Şehidin naaşı, mahalle mezarlığına dualar ve tekbirlerle defnedildi. Tokyürek’in, şehit düşmeden bir gün önce kardeşi Yusuf ile yaptığı telefon görüşmesi sonrasında gönderdiği mesaj ortaya çıkmıştı. Tokyürek, mesajında kardeşinden eşine, Gözde’ye iyi bakmalarını istemişti. Mezarlıkta, gözyaşlarıyla uğurlandı.

NAAŞINA ULAŞILDI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 14 Nisan’da yapılan açıklamada, Tokyürek’in naaşına ulaşıldığı duyurulmuştu. Açıklamada, “Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanılan bir mağaraya yönelik operasyonda 7 Temmuz 2022 tarihinde şehit olan ve tüm aramalara rağmen naaşına ulaşılamayan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in aziz naaşına ulaşılmıştır. Bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” şeklinde ifadeler yer aldı.