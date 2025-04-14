Şehit Tokyürek’in Cenazesi Erzurum’a Geldi

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ NURETTİN TOKYÜREK’İN CENAZESİ ERZURUM’A GETİRİLDİ

Erzurum’un Aziziye ilçesinde yaşayan Lütfiye (59) ve Süleyman Tokyürek (65) çiftinin ikinci çocuğu olan Piyade Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek’in cenazesi, İstanbul’dan Türk Hava Kuvvetleri’ne ait Türk Yıldızları uçağıyla Erzurum’a ulaştı. Tokyürek, yaklaşık 3 yıl önce şehit düşmüştü ve onun anısına bir karşılama töreni düzenlendi.

PROTOKOL VE AİLE KATILDI

Törene, Erzurum protokolü ile askeri ve mülki erkanın yanı sıra, şehit askerin babası Süleyman, annesi Lütfiye Tokyürek ile kardeşleri ve diğer yakınları katılım sağladı. Erzurum Askeri Havalimanı’ndaki tören, saygı duruşu ile başladı ve burada şehit Tokyürek’in öz geçmişi okundu. Bu anlar, şehit yakınları için oldukça duygusal sahnelere sahne oldu.

DEFİN İŞLEMLERİ BAŞLADI

Törende onurlandırılan şehit Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Bugün baba ocağı olan Palandöken ilçesinin kırsal Sığırlı Mahallesinde defnedilmek üzere Şehir Hastanesi morguna götürülmesi planlandı.