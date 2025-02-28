Selahattin Demirtaş’tan Barış Çağrısı

KRİTİK AÇIKLAMALAR VE MESAJLAR

Türkiye, önceki gün meydana gelen önemli bir açıklamaya odaklandı. DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın lideri Abdullah Öcalan ile gerçekleştirdiği üçüncü görüşmeden sonra kamuoyuna dikkat çekici bir mesaj verdi. İmralı heyeti tarafından duyurulan mesajda, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” tavsiyesinde bulunduğu belirtildi. Terörist başı tarafından kaleme alınan mesajın Kürtçe metnini heyet üyelerinden Ahmet Türk, Türkçe olan kısmını ise Pervin Buldan okudu. Açıklamada, örgütün geleceğiyle ilgili önemli noktalar yer alırken kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Öcalan’ın açıklamalarının ardından, cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’tan destek niteliğinde bir mesaj geldi ve sürece dair değerlendirmelerde bulundu.

BARİŞIN DAVETİ

Demirtaş’ın ifadeleri şöyle oldu: “Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan ve Abdullah Öcalan’ın önderlik ettiği yeni bir arayışın ilk meyvesi Ramazan ayına girdiğimiz dönemde ortaya çıkmaya başladı. Bu liderlere güvenen de var, endişe duyan da. Her iki tarafın da haklı gerekçeleri mevcut, bunu inkar eden yok. Zaten barışın sağlanması da burada zorlaşıyor; kalıcı barış, yalnızca toplumun çoğunluğunun güven duyduğu, inandığı ve desteklediği bir süreçle mümkün olabilir. Bir diğer zorluk, ulusal, bölgesel ve küresel çıkar gruplarının savaştan elde ettikleri kazançlarını kaybetme korkusuyla gerçekleşebilecek provokasyonlardır. Bu zorluklarla başa çıkmak kolay değil ama imkansız da değil. Herkes iyi niyetle bu sorunların çözülmesi için çaba sarfetmeli.”

DEĞİŞİM İSTEKLERİ VE KAYGILAR

Bu aşamada, akla haklı bir soru gelebilir: “Tamam, elimizden geleni yapalım ama ne olduğunu, neyin hedeflendiğini bilmiyoruz ki.” Demirtaş, “Ne yapılmak istendiğini açıklayayım; savaş, silah, şiddet, terör, kan, gözyaşı, ölüm ve yıkım bitsin isteniyor, hepsi bu kadar. Bitsin isteniyor!” ifadelerinde bulunarak sürecin gerekliliğini vurguladı. “Bu noktada gerekli hukuki ve siyasi altyapının TBMM zemininde oluşturulması şeklinde gerekli olan tüm adımlar atılmalıdır.” diyerek sürecin kapsamını netleştirdi. Daha iyi bir gelecek için barışın desteklenmesi gerektiği mesajını verip, herkesin olaya güvenle yaklaşması gerektiğini belirtti.

BARIŞIN TEMELİ VE GELECEĞİ

Demirtaş, “Çözüm basittir ama ciddidir.” diyerek Orta Doğu şartlarının önemine dikkat çekti. “Eller halen tetiktedir, kan akmaktadır. Ciddidir çünkü ölüm ciddidir ve yaşamı egemen kılmak, dışarıdan göründüğü kadar kolay değildir.” diyerek, barışın önemine vurgu yaptı. “Korkma ki, bu defa silahları susturup siyaseti devreye sokalım. Siyasi mücadele ile birlikte ekonomik sorunlar, adaletsizlikler de çözüme kavuşsun.” dedi. Barışın ekmek, aş ve iş demek olduğunu hatırlatarak, toplumun ortak faydası için çatışmaların sona ermesi gerektiğinin altını çizdi.

Demirtaş, “Seçim süreci senin iradendir. Bir damla suyu da barış ağacına sen vermelisin.” diyerek halkı barış için bir araya gelmeye çağırdı. “Gabar’da nöbetteki asker kardeşimle Kandil’deki kardeşimin de ölmesini istemiyorum. İkisi de birbirine kurşun atmayı bıraksın. Önce artık Türk Kürt, birbirimize sarılalım. Türkiye’de kalıcı barış, kardeşlik ve huzur için hepimiz barışın yanında olmalıyız.” şeklinde bir mesaj vererek, halkı uzlaşmaya davet etti.