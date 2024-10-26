“Selçuk Bayraktar: Çalışmaya Ve Üretmeye Devam”

SELÇUK BAYRAKTAR’DAN SAHAEXPO FUARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya üzerinden SAHAEXPO fuarıyla ilgili bazı değerlendirmelerde bulundu. Bayraktar, “Türk mühendislerinin kabiliyeti her engeli aşmaya yeter! #SAHAEXPO’da sergilenen eserler ve yapılan rekor ihracat anlaşmaları bunun en açık göstergesi. Daha çok çalışmaya ve üretmeye devam…” ifadelerini kullandı.

REKOR İHRACAT ANLAŞMALARI VE YERLİ ÜRETİM

Bayraktar, Türkiye’nin mühendislik alanında kaydettiği ilerlemeleri vurgulayarak, yerli üretimin önemine dikkat çekti. Yüksek başarılar elde eden Türk mühendislerinin, uluslararası arenada varlık gösterme kabiliyetinin arttığını söyledi. SAHAEXPO fuarındaki eserlerin ve yapılan anlaşmaların, Türk mühendislerinin potansiyelini gözler önüne serdiğine inanıyor.