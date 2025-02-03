Selçuk İnan: Beraberlik Daha Adildi

GAZİANTEP FK VE GALATASARAY MAÇ ÖZETİ

Gaziantep FK, Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray ile karşılaştı. Galatasaray, mücadeleyi 1-0’lık skorla kazandı. Maçın ardından Gaziantep FK Teknik Direktörü Selçuk İnan, takımının performansıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Daha Agresif Başlamalıydık

Selçuk İnan, oyuncularına göstermiş oldukları mücadeleden dolayı teşekkür etti. “Bütün iyi niyetleriyle ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Uzun süredir içeride yenilmiyorduk, kaybetmek istemiyorduk, 1 puan için mücadele ettiler. Maça iyi başlayamadık. Belki aşırı motivasyondan, belki fazla konsantrasyondan, bilmiyorum sebebini. Maça iyi başlayamadık. Daha agresif başlamalıydık.” dedi. İnan ayrıca, Galatasaray’ın duran toplarda etkili olduğunu belirtti ve kornerden gelen golle maçın büyük bölümünü geride oynadıklarını ifade etti.

Maçın Hakkı Beraberlik Gibi Ydı

İnan, maçın sonucunu değerlendirerek, “Maçın hakkı beraberlik gibiydi.” açıklamasını yaptı. Galatasaray’ın önemli oyunculara sahip olduğunu vurgulayan İnan, “Sürekli baskı yapmak kolay değil. Kaçırdığımız pozisyonlar var. Elimizdeki tüm hücum oyuncularını da sahaya sürmeye çalıştım. Oyuncularım bu ışığı vermişti. Bu riski alınca Galatasaray da pozisyonlara girdi.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, seriyi devam ettirmek istediklerini ancak başaramadıklarını, Mandouki’nin yerine giren Salem’in de sakatlandığını dile getirdi. Geride kalan süreçte 11 kişi maça devam etmek zorunda kaldıklarını belirtti.