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Spor

Selçuk İnan: Final Paslarında Başarısızdık

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GAZİANTEPSPOR’UN TEKNİK DİREKTÖRÜNÜN AÇIKLAMALARI

Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında Galatasaray’a 1-0 yenilen Gaziantep FK’nin teknik direktörü Selçuk İnan, final paslarında başarısız olduklarını ve bu durumun maçı kaybetmelerine yol açtığını ifade ediyor. İnan, basın toplantısında Galatasaray’ın Avrupa Ligi’nden yeni döndüğünü ve yorgun olduklarını belirterek, bu nedenle daha fazla hücum oyuncusuyla önde oynama stratejisi izlediklerini aktarıyor.

OYUNCULARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Maçın çoğunu geride oynamalarına rağmen gösterilen mücadeleden dolayı oyuncularını tebrik eden İnan, “Baskı yapıp mücadele ettiler, pozisyona girdiler. Bu nedenle onları tebrik ediyorum, istediğimiz sonucu elde edemesek de gelecekte bu benim için iyi bir durum.” diyor. Gaziantep FK’nın teknik direktörü, takımdaki azmi ve istekli oyun anlayışını vurguluyor.

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