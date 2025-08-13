Selçuk İnan, Hakemleri Sert Eleştirdi

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in 2. haftasında 16 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına start verdi. Yeşil-siyahlı ekip, Trabzonspor karşılaşmasının ardından verilen 1 günlük iznin ardından Körfez Brunga Tesisleri’nde toplandı. Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki idmanın başlangıcında futbolcular, ısınma koşularının ardından top sürme ve şut çalışması yaptı.

OLUMLU GÖRÜNTÜLER

Selçuk İnan, antrenman öncesinde gazetecilere verdiği demeçte, Trabzonspor deplasmanında iyi bir mücadele sergilemelerine rağmen istedikleri sonucu elde edemediklerini belirtti. Ayrıca, Wieteska’nın sakatlığının yaşanmasının da kendilerini etkilediğini söyledi. Samsunspor maçına yoğunlaşmaya başladıklarını ifade eden İnan, taraftarlarıyla buluşacakları ilk karşılaşma için heyecan duyduklarını dile getirdi. Trabzonspor maçındaki oyun felsefelerine devam edeceklerine de dikkat çekti. “Maçı kazanmak isteyen, maçtan kopmayan bir takım oluşturmak istiyorum” diyen İnan, “Uzun yıllar sonra Süper Lig’de olmamıza rağmen önemli bir mücadele gösterdik. Bu süreci istikrarlı bir şekilde devam ettirmek çok daha kritik” şeklinde konuştu.

NEYİ GÖSTERMEK İSTİYOR

İnan, biraz zamana ihtiyaç duyduklarını vurguladı. “Bütün oyuncu grubumuz tamamlandığında ve istediğimiz transferler gerçekleştiğinde inşallah kafamdaki asıl yapmak istediğimi çok daha net şekilde göstereceğiz” dedi.

SARISI GEREKSİZ BULDU

Selçuk İnan, Trabzonspor mücadelesinde gördüğü sarı kartla ilgili gelen bir soruyu yanıtlayarak, “Her ne kadar dışarıda daha sakin bir yapıda olsam da sahanın içi benim için başka bir alan. Orada hayat duruyor” ifadelerini kullandı. Oyuncularının haksızlığa uğradığını hissettiğinde tepki vermekten kendini alamadığını, bazen bu tepkilerin aşırı bulunabileceğini de ekledi. İnan, “Bu duruma bağlı olarak hakeme sorduğunuzda, sarı kart göstermesini kolaycılık olarak görüyorum. Bence bu, iyi bir şey değil” diye belirtti. Yine de Trabzonspor macerasında mücadelelerinin yeterli olmadığını kaydederek, “Kazanma alışkanlığını takıma kazandırmak istiyorum ve inşallah Samsun maçıyla bunu gerçekleştiririz” dedi.