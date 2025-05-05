Selçuk Tengioğlu Ne Kadar Ceza Alacak?

FİZİKSEL SALDIRI OLAYI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dünkü cenaze töreninden çıkarken fiziksel bir saldırıya uğradı. Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen bu tören sonrası saldırgan Selçuk Tengioğlu’nun, 2004 yılında iki çocuğunu öldürme suçundan 16 yıl hapis yattıktan sonra 2020’de şartlı salıverme ile serbest kaldığı öğrenildi. Tengioğlu’nun geçmişteki suçu, şartlı salıvermenin gözden geçirilmesine sebep olurken, avukat Rezan Epözdemir, NTV’ye yaptığı açıklamada bununla ilgili bilimsel bir değerlendirmenin gerektiğini kaydetti. “Otomatik olarak adli, idari olaya karışmadı, cezaevinde suç işlemedi. ‘Hemen bu durumdan faydalansın’ diyoruz. Bu doğru bir yaklaşım değil” ifadelerini kullandı.

HUKUKİ SÜREÇ VE CEZA

Epözdemir, “Tengioğlu, hem Özgür Özel’e saldırısından ceza alacak, hem de daha önce işlediği suçlar nedeniyle kalan hapis cezasını çekmek üzere cezaevine geri dönecek” diyerek konuya açıklık getirdi. Türkiye’deki Ceza Kanunu’nun (CMK) 86. maddesi kapsamında, kasten yaralama suçunun söz konusu olduğunu belirtti. Ayrıca, “CMK 100. madde değişti; yaralamalarda iki yılın altında kalsa bile tutuklama tedbirine hükmedilebiliyor. Burada da 4 aydan bir yıla kadar hapis cezası söz konusu” diye ekledi. Tengioğlu, yeni bir suç işlediği için hem bu suçtan cezasını çekecek hem de şartlı salıverme kararı geri alınacak.

SALDIRIYI PLANLADIKLARINI DÜŞÜNÜYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, cenaze töreninden çıkarken saldırıya uğradıktan sonra korumalar tarafından güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu gözaltına alındı ve olay sırasında arbede yaşandı. Tepkiler sonrası güvenlik görevlileri duruma müdahale etti. Özel, yaşanan saldırının son dönemde aldığı tehditlerin bir devamı olduğunu ve saldırının planlı olduğunu düşündüğünü ifade etti. Tengioğlu ise ifadesinde, “Önceden yemek kartı için Cumhuriyet Halk Partisi’ne başvurdum ancak vermediler. CHP’nin sokağa gençleri çağırmasıyla ilgili biriktirdiğim sinirimi içimde muhafaza ediyordum. Bir saldırı niyetim yoktu ancak gördüğüm anda sinirlerime hakim olamadım” şeklinde konuştu.