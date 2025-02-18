Selçuk Üniversitesi’nde Dekan Yardımcısına Saldırı Nedeni

OLAY YERİNDEKİ GELİŞMELER

Olay, Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında meydana geldi. Sağlık Yönetimi bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı. Ardından, kendi başına ateş edip intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, Bestami Serdar E.’nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği duyuruldu.

BESTAMİ SERDAR E.’NİN TALEPLERİ

Fakültedeki saldırıya dair yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Bestami Serdar E.’nin 2020 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’ne girdiği, mezun olduktan sonra yeniden üniversite sınavına girerek aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü’ne başladığı öğrenildi. Bestami’nin mezun olduğu bölümle aynı olan bazı ortak derslerden muaf olmak istediği, önceki süreçte dekanlığa bu isteği ilettiği, ancak talebinin kabul edilmediği belirtildi.

DEVLET İLE İLETİŞİM

Dün, aynı konu hakkında Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile görüşmek isteyen Bestami Serdar E., yaklaşık 1 saat bekledi. Sonrasında görüşme için ısrar edip dekanın odasına girmek isteyince, görevliler Bestami’yi engellemeye çalıştı. Bu esnada orada bulunan bir kadının kullandığı “KADES” uygulamasına basarak polisten yardım istediği öğrenildi.

DAHA SONRA GELEN TEHLİKE

Bestami Serdar E.’nin koridorda bağırarak gürültü çıkartması üzerine, Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal odasından çıkarak durumu sordu ve sakinleştirmek için öğrenciyi odasına davet etti. İçeri giren Bestami Serdar E., yanında getirdiği 2 tabancadan biriyle Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı. Daha sonra, aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştığı ifade edildi.

GÜVENLİK SORUNLARI

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin öğrenci girişinde ‘X-Ray’ cihazının bulunmadığı, yalnızca turnikenin mevcut olduğu bildirildi. Bestami Serdar E.’nin iki tabanca ve çok sayıda mermiyi çantasının içinde fakülte binasına soktuğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.