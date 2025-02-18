Selçuk Üniversitesi’ndeki Saldırının Sebebi Açıklandı

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ YER VE GEÇMİŞİ

Olay, dün Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin dekanlık katında gerçekleşti. Sağlık Yönetimi bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Bestami Serdar E., dekan yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal’a ateş ederek göğsünden yaraladı ve ardından kendi başına ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan Dr. Müjdat Yeşildal’ın sağlık durumunun iyi olduğu, Bestami Serdar E.’nin ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

MAĞDURUN TALEPLERİ

Fakültedeki saldırıya ilişkin detaylar gün yüzüne çıktı. Bestami Serdar E.’nin 2020 yılında Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin Sosyal Hizmet Bölümü’nü kazandığı, mezun olduktan sonra yeniden üniversite sınavlarına girip aynı fakültenin Sağlık Yönetimi Bölümü’ne geçtiği öğrenildi. Bestami Serdar E.’nin mezun olduğu bölümle benzer ortak derslerden muaf olmak için daha önce dekanlığa başvurduğu, ancak isteğinin geri çevrildiği ifade edildi.

GÖRÜŞME ANINDA GEÇEN OLAYLAR

Dün bu konu üzerindeki görüşme için Dekan Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen ile buluşmaya giden Bestami Serdar E., yaklaşık 1 saat bekledikten sonra görüşmekte ısrar ederek dekanın odasına girmek istedi. Bu sırada görevliler Bestami Serdar E.’yi durdurmaya çalıştı. Olay anında yer alan bir kadın, kullandığı “KADES” uygulamasına basarak polisten yardım talep etti.

ŞİDDETE YOL AÇAN GÖRÜŞME

Bestami Serdar E.’nin koridorda bağırıp küfretmesi üzerine gürültüyü duyan Dr. Öğretim Üyesi Müjdat Yeşildal, durumu öğrenmek ve öğrenciyi sakinleştirmek amacıyla onu odasına davet etti. Odaya girdikten sonra Bestami Serdar E., yanındaki iki tabancadan birini kullanarak Yeşildal’a ateş edip göğsünden yaraladı, ardından da aynı tabancanın namlusunu başına dayayıp intihara kalkıştı.

GÜVENLİK AÇIKLARI

Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin öğrenci girişinde ‘X-Ray’ cihazının bulunmadığı, sadece turnikelerin yer aldığı belirtildi. Bestami Serdar E.’nin çantasında iki tabanca ve çok sayıda mermiyi fakülte binasına soktuğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.