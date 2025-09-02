Selimiye Cami’nin Restorasyonu Tamamlanmak Üzere

RESTORASYON ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü mimar Mimar Sinan’ın başyapıtı olan Selimiye Camii’nde kapsamlı bir restorasyon sürecinin sürdüğünü belirtti. Sezer, “Selimiye Camiimizin çevre düzenlemesi dahil olmak üzere, minarelerde yapılan işlemler, alttaki onarım ve restorasyon çalışmalarının tamamı neredeyse bitmiş durumda.” şeklinde konuştu. Kurtarma ekiplerinin kubbe bölümünde kalem işi çalışmalarını yürüttüğünü aktaran Sezer, bu çalışmaların da kısa süre içerisinde tamamlanacağını vurguladı. Sezer, “Kalem işleriyle ilgili kubbe kısmında eksikliğimiz var. Bu eksikliklere yönelik çalışmalar hızlı bir şekilde yapılmakta. Orası da bitirildikten sonra camideki inşaat malzemelerini çekmeye başlayarak hazır hale getireceğiz. Artık sona doğru gelindi. ‘2-3 aylık bir sürede oradaki iskeleler de sökülür’ diye tahmin ediyorum. Bekleyen herhangi bir durum söz konusu değil.” dedi.

ÖNEMLİ ONARIMLAR ve YENİLEME ÇALIŞMALARI

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Kasım 2021’de restorasyon sürecine alınan camide, çalışmalara Bilim Kurulu gözetiminde devam ediliyor. Restorasyon faaliyetleri, camide en çok yıpranmanın görüldüğü 4 minarenin taş onarımları ve temizlik işlemleri ile başladı. Minare külahının altında bulunan orijinal tek turkuaz çini çoğaltılarak, 64 çini yerlerine yerleştirildi. Ayrıca, caminin ana kubbesi ve avlu kubbelerinde güçlendirme ve enjeksiyon çalışmaları yapıldı, ardından kubbelerin kurşun kaplamaları tamamlandı. İki cümle kapısı (ana kapı) ve üç avlu kapısı aslına uygun bir şekilde restore edilirken, camın cam ve ahşap pencere doğramaları da yenilendi. Ekipler, cami avlusunda kapsamlı bir peyzaj çalışması gerçekleştirdi. Restorasyonun sürdüğü cami, ziyaret ve ibadet için açık tutuluyor.