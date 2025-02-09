Selin Dilmaç Uyuşturucudan Tutuklandı

SELİN DİLMAÇ’IN TUTUKLANMASI

İstanbul’da ‘komedyen’ olarak sahne alan Selin Dilmaç, uyuşturucu satışı suçuyla tutuklandı. Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, “uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti” suçlarını önlemek ve şüphelileri yakalamak amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Bu kapsamda, Rasimpaşa Mahallesi Alikalfa Sokak ile Hayrullah Efendi Sokak kesişiminde bulunan iki kişiden şüphelenen ekipler, 29 yaşındaki Selin Dilmaç’ın üzerinde satışa hazır uyuşturucu tespit etti. Bunun üzerine Dilmaç’ın ikametinde gerçekleştirilen aramada 759,32 gram uyuşturucu ile suçtan kazanıldığı değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Dilmaç, adliyeye sevk edilerek hakimlik tarafından tutuklandı.

PROGRAMLARINDA TEPKİ ÇEKEN SÖYLEMLER

Tutuklanan Dilmaç, İstanbul’daki çeşitli etkinliklerde “komedyen” olarak sahne alıyor. Performanslarından sosyal medyada paylaşımlar yapan Dilmaç’ın, Beyoğlu’nda 13 Kasım 2022’de meydana gelen terör saldırısında 6 kişinin hayatını kaybettiği ve 99 kişinin yaralandığı olayla ilgili söyledikleri geniş yankı buldu. Terörist Ahlam Albashir’i kadın olduğu için övücü ifadelerle anan Dilmaç, sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.