Selvi, Kılıçdaroğlu ve Tekin’e Tepki Göstermiştir

CHP İSTANBUL İL KONGRESİ’NDE SİYASİ GERİLİM SÜRÜYOR

CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptal edilmesi ve Gürsel Tekin’in mahkeme kararıyla geçici kurul başkanı olarak atanmasının ardından yaşanan siyasi gerilim devam ediyor. 15 Eylül’de çıkması beklenen “mutlak butlan” kararıyla, Kemal Kılıçdaroğlu’nun yeniden parti başkanlığına dönme olasılığı gündeme gelmiş durumda.

SİYASETTE TUTARLILIĞIN ÖNEMİ

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu köşesinde, “Partiniz mahkeme kapılarında mücadele ederken, belediye başkanlarınız cezaevindeyken mahkeme kararlarıyla CHP’nin başına geçmek ne demek?” sözlerini kullanarak, siyasette tutarlılık ve vefa kavramlarının önemine vurgu yaptı.

MAHKEME YOLUYLA İKTİDAR ARAYIŞI

Selvi, CHP içindeki yolsuzluk ve yönetim krizlerini meşru mücadelenin bir parçası olarak tanımlarken, yine de mahkeme kararlarını kullanarak parti yönetimine talip olma fikrini eleştirdi. “Bunların hepsi doğru ve meşrudur. Ama mahkeme kapılarından ikbal koltuğu dilenmeyi doğru bulmam” diyerek, Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutumunu sorguladı.

SİYASİ TUTARLILIK VE PARTİYE ZARAR

Yazısının sonunda, “Birçokları alkışlar ama ben siyasi tutarlılık açısından Gürsel Tekin ve Kemal Kılıçdaroğlu’nun duruşunu doğru bulmuyorum” diyen Selvi, CHP’nin iç hesaplaşmasının mahkeme salonlarına taşınmasının partiye zarar verdiğini ifade etti.