Selvi: “Komisyon, görev dışına çıkarsa dağılır.”

KOMİSYONUN GÖREV SINIRLARI

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, 29 Ağustos tarihli köşe yazısında, Meclis’te oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun görev tanımına dikkat çekiyor. Selvi, bu komisyonun yalnızca PKK’nın silah bırakma ve tasfiye süreci için hukuki düzenlemeleri hazırlamakla yükümlü olduğunu belirtiyor. Bunun yanı sıra, bir takım partilerin komisyonu kendi siyasi amaçları doğrultusunda kullanma arayışında olabileceğine vurgu yapıyor. “Ama bunlar bu komisyonun görevi değil” diyerek bu durumun, komisyonun işlevselliğine engel olabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

BAŞKAN’IN AÇIKLAMALARI

Selvi, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan’ın sunduğu geniş kapsamlı gündem maddelerine de eleştirilerde bulunuyor. Bu tür yaklaşımların komisyonun odağını dağıtabileceğini savunuyor. Ayrıca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın “Bu komisyonun tarihi misyonu Türkiye’nin bu meseleyi kapatmasıdır” sözlerini aktarıyor. Sürecin hassas bir şekilde yürütülmesinin önemini vurguluyor.

KOMİSYONUN KAPSAMINI BELİRLEMEK

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, komisyonun çerçevesini ilk toplantıda net bir şekilde çizmiştir. Selvi, “Bu komisyonun görevinin PKK’nın silah bırakma ve tasfiye sürecindeki hukuki zemini hazırlamak olduğunu” ifade ediyor. Komisyonun Kürt sorununu çözme yönünde bir çalışmanın içinde olmadığını belirtiyor. CHP’nin ve DEM Parti’nin, bu komisyonu kendi siyasi amaçları için kullanmaya çalışabileceğini belirtiyor ve bu gibi durumların komisyonun amacının ötesine geçmesine neden olabileceğini kaydediyor.

GEÇMİŞTE YAŞANAN DERSLER

Selvi, komisyonda yer alan Erinç Sağkan’ın, birçok konuyu komisyonun gündemine taşımasının komisyonun hedeflerinden saptırabileceğini belirtiyor. “Bu komisyonun önündeki en büyük handikap, görev tanımının dışına çıkmak olur” diyerek geçmişte yaşanan benzer süreçlere dikkat çekiyor. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ın karşı çıktıkları noktaların dikkate alınması gerektiğini vurguluyor. Yayman, bu komisyonun adının ‘Kürt sorununu çözme’ komisyonu olmadığını ve bunun dışında hukuki meseleler için ayrı komisyonların kurulabileceğini ifade ediyor. Aynı zamanda, “Tarihin dönüm noktasında böyle bir fırsat heba edilmemelidir” diyerek bu sürecin önemini öne çıkarıyor.