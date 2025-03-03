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Semih Şentürk’ten Eşine 37 Milyonluk Jest

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SEMİH ŞENTÜRK’TEN UNUTULMAZ HEDİYE

Fenerbahçe ve milli takım tarihinin önemli isimlerinden biri olan Semih Şentürk, 20. evlilik yıldönümünde eşi Pınar Şentürk’e özel bir hediye sunuyor.

DEĞERLİ DAİRE ALDI

Hürriyet’ten Mehmet Üstündağ’ın aktardığına göre, Semih Şentürk, bu özel günde eşi için Beykoz’da bir milyon dolar tutarında 3+1 daire satın aldı. Futbolculuk dönemindeki “Nöbetçi Golcü” lakabıyla hafızalarda yer edinen Semih, işte bu anlamlı hediyeyle eşi Pınar Şentürk’e olan sevgisini 37 milyon TL değerinde bir jestle gösteriyor. Bu durum, birçok kişi tarafından takdir ve tebrik alıyor.

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