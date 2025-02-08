Semih Yalçın’dan CHP’ye Sert Eleştiriler

CHP’YE YÖNELİK ELEŞTİRİLER

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada CHP’yi eleştirdi. Sol zihniyetin temel siyasi unsuru olan CHP’nin, “sırtındaki binici acemi olduğu için dizginlerini kaybetmiş at misali başıboş bir koşuya girdiğine” dikkat çekerek, “Kontrolünü yitirmiş ve gündem parkurundan ayrılmış görünen CHP, büyük siyasi hüsranın varış noktasına doğru doludizgin ilerlemektedir.” açıklamasını yaptı.

POLİTİKALARINA GETİRDİĞİ ELEŞTİRİLER

Yalçın, CHP’nin ülke gündeminden, bölgenin ve dünyanın gerçeklerinden kopuk bir politika izlediğini belirtti. Ayrıca, CHP’nin şu anda “İmamoğlu sapmasıyla büsbütün uzağa savrulduğu” değerlendirmesinde bulundu. Açıklamalarına bu şekilde devam eden Yalçın, CHP’nin mevcut durumunu eleştirmeye devam etti.