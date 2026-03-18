Senatör Sanders İran Saldırılarının Maliyetini Açıkladı

ABD’li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu üzerinden, ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlarının mali yüküne dair paylaşımda bulundu. Bu operasyonların ABD’ye toplamda 22,8 milyar dolara mal olduğu bilgisini veren Sanders, bu meblağın kamu hizmetleri için faydalı bir şekilde kullanılabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, söz konusu finansmanın gıda yardım programlarının desteklenmesi ve öğrenci kredilerinin azaltılması için kullanılabileceğini vurgulayarak, “Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri müdahaleye başladı. İran, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi. ABD ve İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İran tarafından yapılan açıklamalara göre, ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından ölü sayısı 1348’i bulurken, yaralı sayısı ise 17 bini aşmış durumdadır.

Optimar Araştırma Aralık 2025 Anket Sonuçlarını Açıkladı

Optimar Araştırma, Aralık 2025 ile Şubat 2026 arasında gerçekleştirdiği anketin sonuçlarını açıkladı. Detaylar, kamuoyu tarafından merakla bekleniyordu.
Rıdvan Dilmen’den Tedesco ve Yönetim Eleştirisi

Fenerbahçe, Chobani Stadyumu’nda Gaziantep’i 4-1 mağlup ederek Galatasaray ile puan farkını 4’e düşürdü. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Tedesco'nun tercihlerini eleştirdi.
Buşehr Nükleer Santrali’ne Yapılan Füze Saldırısı Açıklandı

İran, Basra Körfezi'ndeki Buşehr Nükleer Santrali'ne füze isabet ettiğini açıkladı. Ancak santralin zarar görmediği ve kayıpların olmadığı bildirildi.
Irak Petrolü Türkiye Üzerinden Ceyhan’a İhraç Edilecek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak petrolünün Türkiye'ye iletilmesi için Bağdat ile anlaştıklarını duyurdu. Hattın açılması ticarette önemli bir artış sağlayacak.
Joe Kent İran Savaşı Nedeniyle İstifa Etti

ABD Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nin Direktörü Joe Kent, Trump yönetiminin İran politikalarını eleştirerek istifa etti. Kent, bu savaşın vicdani açıdan desteklenemeyeceğini vurguladı.

