Senatör Sanders İran Saldırılarının Maliyetini Açıkladı

ABD’li Senatör Bernie Sanders, sosyal medya platformu üzerinden, ABD’nin İran’a yönelik gerçekleştirilen askeri operasyonlarının mali yüküne dair paylaşımda bulundu. Bu operasyonların ABD’ye toplamda 22,8 milyar dolara mal olduğu bilgisini veren Sanders, bu meblağın kamu hizmetleri için faydalı bir şekilde kullanılabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, söz konusu finansmanın gıda yardım programlarının desteklenmesi ve öğrenci kredilerinin azaltılması için kullanılabileceğini vurgulayarak, “Bu parayla, 6,8 milyon çocuğa sağlık hizmeti verebilir, 2,6 milyon sosyal konut inşa edebilir ve 240 bin öğretmen istihdam edebilirdik.” şeklinde ifadelerde bulundu.

ABD-İSRAİL’İN İRAN’A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasındaki müzakereler devam ederken 28 Şubat’ta İran’a askeri müdahaleye başladı. İran, bu saldırılara karşılık olarak, İsrail’in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn gibi bölge ülkelerindeki hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi. ABD ve İsrail güçlerinin gerçekleştirdiği saldırılarda, İran lideri Ali Hamaney’in yanı sıra birçok üst düzey yetkilinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. İran tarafından yapılan açıklamalara göre, ABD-İsrail ortak saldırılarının ardından ölü sayısı 1348’i bulurken, yaralı sayısı ise 17 bini aşmış durumdadır.