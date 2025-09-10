Senatör Sanders: Netanyahu Hükümeti Kontrolden Çıktı

BERNIE SANDERS’DAN NETANYAHU HÜKÜMETİNE TEPKİ

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Katar’da Hamas müzakere heyetine düzenlenen saldırıya ilişkin olarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin “kontrolden çıktığını” duyurdu. Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetine yönelik eleştirilerini dile getirdi. “Netanyahu’nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı” sözleriyle değerlendirmesini yapan Sanders, “Sadece Gazze’de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD’nin güvenlik ortağı Katar’a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar.” açıklamasında bulundu. Ayrıca, Sanders, İsrail’e daha fazla askeri yardım yapılmaması gerektiğini ifade etti.

İSRAİL’İN KATAR’DA HAREKETLERİ

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey temsilcilerinin buluştuğu bir binaya hava saldırısı düzenlemişti. Hamas, Katar’daki liderlerinin ve müzakere heyetinin bu saldırıdan kurtulduğunu bildirdi. Yapılan açıklamaya göre, İsrail’in saldırısında Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed, Halil Hayye’nin oğlu Hemmam Hayye, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi hayatını kaybetti.