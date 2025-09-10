Senatör Sanders: Netanyahu Hükümeti Kontrolden Çıktı

ABD’li Senatörün Tepkisi

ABD’li Senatör Bernie Sanders, Katar’da bulunan Hamas müzakere heyetine yapılan saldırıya yönelik İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin “kontrolden çıktığını” belirtti. Sanders, sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin eylemlerine yönelik ciddi bir eleştiride bulundu. “Netanyahu’nun aşırılıkçı hükümeti tamamen kontrolden çıktı” diyen Sanders, “Sadece Gazze’de çocukları aç bırakmakla kalmıyorlar, şimdi de ABD’nin güvenlik ortağı Katar’a bomba atarak uluslararası hukuku çiğniyorlar” şeklinde ifadeler kullandı. Ayrıca, İsrail’e daha fazla askeri yardım yapılmaması gerektiğini yineledi.

İsrail’in Saldırısı

İsrail, Katar’ın başkenti Doha’da Hamas’ın üst düzey temsilcilerinin toplantı yaptığı binaya hava saldırısı düzenledi. Hamas, bu saldırıda liderlerinin ve müzakere heyetinin İsrail’in suikast girişiminden kurtulduğunu bildirdi. Yayımlanan açıklamada, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil Hayye’nin ofis müdürü Cihad Lebed ile Halil Hayye’nin oğlu Hemmam Hayye’nin yanı sıra, Hamas üyeleri Abdullah Abdulvahid, Mümin Hassune, Ahmed el-Memluk ve Katarlı polis Bedir Saad Muhammed el-Hamidi’nin hayatını kaybettiği aktarıldı.