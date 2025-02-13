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Spor

Şengün Sakatlıktan Dönüp Double-Double Yaptı

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ALPEREN ŞENGÜN’ÜN SAKATLIĞIYLA İLGİLİ ENDİŞELER GİYDİ

NBA’de geçen hafta Houston Rockets’ın Toronto Raptors ile karşılaştığı maçta sakatlanıp sahadan çıkmak zorunda kalan Alperen Şengün, maçın ardından kafalarda soru işareti bırakmıştı. Milli basketbolcunun All-Star kadrosunda yer alması, sakatlığının durumu hakkında merakları artırmıştı.

HAFTALAR SONRA İYİLEŞMEK ÜZERE SAHADA

Bu sabaha karşı Rockets, evinde Phoenix Suns’ı 119-111 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. İyileşen Alperen Şengün, bu karşılaşmada 38 dakika sahada kalmasıyla dikkat çekti. Genç oyuncu, 17 sayı ve 13 ribaund üretirken, 5 de asist yaparak maçı double-double ile tamamladı. Şengün’ün belindeki sakatlığın geçmesi, onun performansı açısından sevindirici bir gelişme oldu.

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