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Spor

Şenol Güneş: Futboldaki Adaletsizliği Tartıştı

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ŞENOL GÜNEŞ, FENERBAHÇE KARŞISINDA YENİLGİ ALDI

Şenol Güneş, Süper Lig’deki teknik direktörlük kariyerinde en çok mağlup olduğu ekip olan Fenerbahçe karşısında 21. mağlubiyetini dün aldı. Güneş, Fenerbahçe ile karşılaşmasında en düşük galibiyet yüzdesi (%15; 4 galibiyet, çok sayıda maç) ile kalmaya devam ediyor. Dünkü yenilgi sonrası yaptığı açıklamada, “Kazanmak için çıktık. İyi başladık. Rakibi çıkartmadık. Birkaç pozisyonda hatalar yaptık, zaten golü de öyle buldular. Çıkışta basit top kaybı yaptık. Kademede fazla sayıdaydık ama doğru pozisyon alamadık. 2 tane penaltıdan attık ama normal oyunda atmamız gerekenleri penaltıdan attık.” şeklinde konuştu.

OLAYLARA ODANAN DİKKAT

Güneş, oyuncuların faul olarak bıraktığı anlarda Fenerbahçe’nin bu durumu iyi değerlendirdiğini vurguladı ve, “Sonra yediğimiz golde futbolun adaletini göremedik, emeğimizin karşılığını alamadık. Şans da olmayınca… Şans bizden yana olsa kazanırdık. Bütün oyuncularımız aklı, sabrı, cesareti, yüreği ortaya koydular. Hepimiz üzüldük, taraftar da üzüldü. Dün dünde kaldık, yarını düşünürken maç kazanmak zorundayız” dedi.

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