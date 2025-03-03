Şenol Güneş: Hayal Kırıklığı Yaşadık

MAÇIN SONUCU VE HAKKINDAKİ DEĞERLENDİRMELER

Süper Lig’in 26. haftasında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Maç, Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirildi ve Konyaspor, bu karşılaşmayı 1-0’lık skorla kazanmayı başardı. Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş, maç sonrasında yaptığı açıklamalarda bu durumu değerlendirdi.

ŞENOL GÜNEŞ’İN AÇIKLAMALARI

Şenol Güneş, “Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık.” şeklinde konuştu.

Güneş, “Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim.” diyerek durumu özetledi. Ayrıca, “Tekrar söylüyorum, ikinci yarıda en azından gol atma isteğimiz vardı. Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu.” ifadelerini kullandı.

BASIN TOPLANTISINDAKİ GÖRÜŞLERİ

Maç sonrası basın toplantısında da görüşlerini dile getiren Güneş, “Kazanmak isteğiyle geldiğimiz bir maçta kendimizi de ona hazırladık. Maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun oldu. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan bir ilk yarı oldu.” ifadelerini kullandı. İkinci yarıda daha hareketli olduklarını belirten Güneş, “Gol bulabilirdik, yiyebilirdik. Ama maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı.” dedi.

Son olarak, “Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk. Konyaspor’da kritik bir dönemeçte sonunda bulduğu golle de üç puanı aldı. Onları kutluyorum.” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.