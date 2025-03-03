Şenol Güneş: Hayal Kırıklığına Uğradık

TRABZONSPOR KONYASPOR MAÇINDAN KAYIPLA AYRILDI

Süper Lig’in 26. hafta maçında Trabzonspor, Konyaspor ile deplasmanda karşılaştı. Konya Büyükşehir Stadyumu’nda gerçekleştirilen mücadelede kazanan taraf 1-0’lık skorla Konyaspor oldu. Maç sonrasında Trabzonspor’un teknik direktörü Şenol Güneş değerlendirmelerde bulundu.

KÖTÜ GÖRÜNTÜ VE YETERSİZ OYUN

Şenol Güneş, maçla ilgili olarak “Buraya gelirken moral ve güç olarak iyi durumda olduğumuzu biliyorduk. Ligde de sıralama olarak nerelere kadar gidebileceğimizi biliyorduk. Rakibimizin de zor durumda olduğunu biliyorduk. İyi oynamak ve kazanma hırsını göstermek için iyi bir maçtı ama devreye kadar oynamamak için çıkmışız gibi bir görüntü vardı. Kötü bir görüntü vardı. Oynamak istediğimiz futbolun hiçbir görüntüsü yoktu! Konuşacağımız hiçbir şeyi yapmadan devre kapattık” şeklinde açıklamalarda bulundu.

BERABERLİĞİ İSTEDİLER AMA KAYBETTİLER

Şenol Güneş, “Rakip beraberliğe razıydı, biz değildik ama mağlup olduk. Futbolun cilvesi diyelim” diyerek, ikinci yarıda gol atma isteklerinin bulunduğunu vurguladı. “Yine eksiklerimiz vardı. Rakip de iyi niyetli çalışmanın sonunda 3 puan alarak moral buldu. Bizim için hayal kırıklığı oldu. Hem kalitemizi hem de oyun gücümüzü gösteremedik ve maalesef mağlup olduk” dedi.

KONYASPOR’U TEBRİK ETTİ

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, kazanma amacıyla maça geldiklerini belirtti. Şenol Güneş, “Maalesef beraberliğe razı değilken mağlup olarak ayrıldık. İlk yarı tamamen kötü bir oyun oldu. Hücum varyasyonları olmayan, pozisyonu olmayan bir ilk yarı oldu. İkinci yarı daha hareketliydik, gol bulabilirdik, yiyebilirdik. Ama maçın hakkı beraberlikti. Beraberlik zaten bize yetmeyen bir olaydı. Çünkü yukarıda olabilmek için kritik bir maçtı. Maalesef bu kritik maçları geçemiyoruz. Deplasmanda yine kazanamadık ve hiç olmayacak şekilde de bir mağlup olduk. Gayretimiz, niyetimizin düştüğü zaman şansımız da azalıyor. Bugün de öyle bir maç olduk. Konyaspor da kritik bir dönemeçte sonunda bulduğu golle üç puanı aldı. Onları kutluyorum” ifadelerini kullandı.