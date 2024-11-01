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Spor

Şenol Güneş Oyuncularını Motive Ediyor

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ŞENOL GÜNEŞ’İN MOTİVASYON ÇABALARI

Trabzonspor’un Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe ile gerçekleştirecekleri maçı “Diriliş maçı” olarak nitelendiriyor. Bu önemli karşılaşma öncesinde Güneş, oyuncularını motive etmek için çeşitli stratejiler geliştiriyor.

FENERBAHÇE MAÇININ ÖNEMİ

Fenerbahçe ile oynanacak bu mücadele, Trabzonspor için büyük bir anlam taşımakta. Şenol Güneş, takımın bu karşılaşmayı kazanmasının ve moral bulmasının önemine vurgu yaparak, oyuncularında bu bilinçle oynama isteği oluşturmayı hedefliyor.

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