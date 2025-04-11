Şenpiliç’ten Açıklama: Piyasadan Toplatılıyor

ŞENPİLİÇ KRİZİ: BAKTERİ TESPİTİ

Türkiye’nin önemli beyaz et üreticilerinden olan Şenpiliç, Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında büyük bir sorunla karşılaştı. Denetim neticesinde alınan numunelerde, “Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte” adlı üründe, insan sağlığı açısından son derece zararlı L. monocytogenes bakterisi bulundu.

TOPLAMA VE İMHA SÜRECİ

Resmi kontrol sonrası yapılan analizlerde, Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği’yle çelişen durumlar tespit edildi. Bu durum sonucunda, 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu gereği ürün piyasadan toplatılıp imha edildi. Şirket, bu durum için 210 bin 622 TL para cezasıyla karşılaştı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ise söz konusu olayı tüm illere yazılı olarak bildirdi.

L. MONOCYTOGENES’İN TEHLİKESİ

L. monocytogenes, gıda kaynaklı patojenler arasında en tehlikeli olanlardan biri olarak biliniyor. Bu bakteri, hamile bireyler, yaşlılar, bebekler ve bağışıklık sistemi zayıf olan insanlar için ciddi sağlık riskleri oluşturuyor. ABD Sağlık Bakanlığı verilerine göre, bu bakterinin neden olduğu yıllık ölümler 300’ü geçiyor. Listeriozis adı verilen hastalık, genellikle toprak, su, süt ve et ürünleri aracılığıyla bulaşıyor. Enfekte olan kişilerde yüksek ateş, kas ağrısı, ishal gibi belirtiler görülüyor.

ŞENPİLİÇ’TEN RESMİ AÇIKLAMA

Olayın ardından Şenpiliç, yaptığı yazılı açıklamada şu şekilde ifade etti: “10.02.2025 tarihinde ileri işlem pişmiş üretim tesisimizden Sakarya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından alınmış olan numunede 10.03.2025 son tüketim tarihli ‘Annemin Köftesi Piliç Kasap Köfte’ ürününde Listeria bakterisi tespit edilmiştir… …Bildirim üzerine, dağıtıma çıkmış olan bir parti üründe risk olduğu tespit edilerek aynı tarihte geri çağırma prosedürümüz hızla devreye sokulmuş; söz konusu ürünler tedarik zincirinden toplanarak işletmemize geri getirilmiştir…” Açıklamada ayrıca, tüm üretim süreçlerinin gözden geçirildiği, ürün güvenliği için numune alma sıklığının artırıldığı ve sadece bu parti dışındaki ürünlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.