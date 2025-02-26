Serap Yazıcı Özbudun’dan Özgür Özel’e Yanıt

İDDİALAR VE CEVAPLAR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, düzenlediği grup toplantısında, Gelecek Partisi’nden istifa ederek AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı Özbudun’un CHP’ye geçme isteği olduğunu ancak kendisinin bu talebi reddettiğini belirtti. Bu açıklamanın ardından Serap Yazıcı Özbudun, Özgür Özel’in iddialarına yanıt verirken, CHP’nin kendisiyle ilk temasının 9 Ekim 2024’te gerçekleştiğini, 14 Ocak 2025’te ise CHP Kepez Belediye Meclis Üyesi Berna Polat’ın kendisini arayarak Özgür Özel’in görüşme talebini ilettiğini ancak yoğun programı nedeniyle bu görüşmeyi ertelediğini kaydetti.

GÖRÜŞME DETAYLARI

Özbudun, 15 Ocak’ta CHP Antalya Milletvekili Mustafa Erdem ile birlikte CHP Genel Merkezi’ne giderek Özgür Özel ile bir görüşme yaptığı bilgisini verdi. Bu görüşmede, Özgür Özel’in Türkiye’de olası bir anayasa değişikliği sürecinde kendisinden katkı beklediğini ve CHP’ye katılmasının memnuniyetle karşılanacağını ifade ettiğini aktaran Özbudun, CHP ile arasında bir siyasi ve ideolojik uyumsuzluk olduğunu belirterek bu teklifi geri çevirdiğini dile getirdi. Görüşmenin sonuna doğru, Özgür Özel’e AK Parti’den davet aldığını ve henüz bir karar vermediğini ilettiğini söyleyen Özbudun, Özel’in Gelecek Partisi’nde kalmaya devam etmesi durumunda saygı duyacağını, fakat AK Parti’nin davetine icabet etmesinin doğru bir tutum olmadığını ifade ettiğini belirtti.

ÖZGÜR ÖZEL’İN AÇIKLAMALARI

Özgür Özel, konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: “Bu kişi, AK Parti’ye geçmeden hemen önce Antalya milletvekilimize gitti, ‘Tek adam rejimine itiraz benim partimde çok güçlü değil, size geçmek istiyorum’ dedi. Antalya milletvekilimizle beraber bize geldi.” Özel, konuşmasının devamında şunları ekledi: “Ben de kendisine şunları söyledim: Birincisi, partinizin bir grubu var, istifanızla düşebilir. Grubu düşüren olmayın, ki o grup düşmesin diye bir milletvekili verdik. İkincisi, eğer partinizden ayrılsanız bile uzunca süre geçmeden alamayız çünkü biz başka partinin vekiline göz koyan parti değiliz. Üç, oradan istifa edip bize gelme iradenizi söyleseniz bile partinizin genel başkanına telefon edip konuşmak zorundayım. Şahitlerin huzurunda bu konuşma yapıldı, o kişi bizden gitti sonra AKP’ye geçti.”