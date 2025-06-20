Serbest Kıyafet Uygulaması Sona Eriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gelecek eğitim öğretim yılından itibaren okullarda serbest kıyafet uygulamasının sona erip tekrar forma uygulamasına geçileceğini duyurdu. Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olmak üzere okullarımızdaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulaması başlattık. Okullarımızda bu konuda öğretmen arkadaşlarımız, idareci arkadaşlarımız, okul aile birlikleriyle birlikte seçimleri yaptı. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması başlamış olacak.” şeklinde açıklama yaptı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ UYGULANACAK

Yıllık Değerlendirme toplantısında konuşan Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerin birinci sınıflarında uygulandığını ifade etti. 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise ilkokul, ortaokul ve liselerin ikinci sınıflarında modelin hayata geçirileceğini ve bunun kademeli bir müfredatla ilerleyeceğini belirtti.

Bakan Tunç, eğitimin düzenlenmesine dair bilgiler verirken, “Geçtiğimiz yılda eğitim öğretim yılı başlarken, ilkokul ve ortaokullarda kargaşaya neden olan uygulamayı düzenledik. Öğrencilerin okula başlarken öğretmen ve okul seçimi yapmak zorunda kalması, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi yıpratan durumları beraberinde getiriyordu. Geçen yıl, adrese dayalı nüfus kayıt sistemine göre zorunlu eğitim çağındaki çocuklar için evine en yakın okul kaydının yapılmasını sağladık. Şimdi ise inisiyatifi Bakanlık Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde doğrudan alarak uygulama başlattık. Böylece okul yöneticilerimiz zor durumlarla karşılaşmaktan kurtuldu.” ifadelerini kullandı.

SERBEST KIYAFET UYGULAMASI SONLANACAK

Tekin, “Önümüzdeki yıldan itibaren geçerli olacak şekilde okullardaki serbest kıyafet uygulaması yerine tekrar forma uygulamasını başlatıyoruz. Ayrıca bu konuda öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ve okul aile birlikleri ile seçim süreçlerini gerçekleştirdik. 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren tekrar forma uygulaması devreye girmiş olacak.” dedi.

EĞİTİM SİSTEMİNE İLİŞKİN KARARLAR

Tekin, “4+4+4” eğitim sistemine yönelik yapılacak olası düzenlemeler hakkında bir gazetecinin sorusuna yanıt verdi. Bu sistemin, 28 Şubat sürecinin dayattığı anti-demokratik yapının ortadan kalkması ve Türkiye’nin ortalama eğitim süresinin artması amacıyla 2011 yılında getirildiğini belirtti. Tekin, “Türkiye, artık öyle bir Türkiye değil. Eğitim süremiz beklenenden daha fazla, dolayısıyla Bakanlık olarak kamuoyundaki tartışmaları takip edeceğimizi söyledik. 12 yıllık eğitimle ilgili karar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmeyecek ve bu yasal düzenleme ile siyasi iradenin de katılmasını gerektiriyor.” diyerek ekledi.