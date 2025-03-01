Serdal Adalı’dan Beşiktaş’a Çarpıcı Açıklamalar

BEŞİKTAŞ’IN KURULUŞ YILDÖNÜMÜNE ATIF

Adalı, toplantısına Beşiktaş’ın köklü tarihine atıfta bulunarak giriş yaptı ve “İki gün sonra 122. kuruluş yıldönümümüzü kutlayacağız. Armamızdaki Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal’in annesini emanet ettiği kulüp olma onuru ve Türk sporunun ilk tescil edilen takımı olma gururuyla bugünlere geldik!” dedi. Bu sözler taraftarların geçmişin zaferlerini hatırlamasıyla birlikte Adalı’nın geleceğe yönelik vaatlerinin heyecan yaratmasını sağladı.

DIVAN’A DAİR ELEŞTİRİLER

Adalı, önceki yönetimi eleştirerek, “Bu kurul Aralık’ta yapılmalıydı ama engellendi. Bizim dönemimizde böyle bir şey olmayacak!” ifadesini kullandı. “Mevcut başkan, eskisine sallarsa bilin ki yönetimde sorun var!” diyerek geçmişe yönelik eleştirilerin kapısını kapatan Adalı, “Divan önüne çıkma cesaretini gösteremeyenleri unutmamalıyız!” mesajıyla taraftara “Hesap soracağız!” mesajını verdi.

KULÜP İÇİNDEKİ KAOSUN AÇIKLAMASI

Adalı, kulüp içindeki mevcut kaosu şu sözlerle gözler önüne serdi: “Komisyonlar, sahte imzalar, kalkışmalar… Camiamız algı oyunlarıyla kandırıldı. Beşiktaş’ı suistimal edenlerin yaptıklarının yanına kâr kaldığı dönemi bitireceğiz!” diyerek geçmişe ışık tuttu.

MALİ TABLODA ŞOK EDİCİ GERÇEKLER

Mali durumu açıklayan Adalı, “Kulüpte kaos ve çok başlılık vardı. Çılgınca harcamalar yapılmış, büyük işler ihalesiz ve teklifsiz tamamlanmış!” diyerek dikkat çeken bir gerçeği ortaya koydu. “31 Aralık 2024’te borç 15.1 milyar TL’yi aştı! Bir yılda %75 artmış, 8.6 milyardan bu noktaya gelmiş!” diyen Adalı, ayrıca hentbol ve voleybol branşlarındaki zararların da giderek büyüdüğünü belirtirken, “Futbola odaklanırken diğer taraflarda olanlar olmuş!” sözleriyle taraftarları daha da endişelendirdi.