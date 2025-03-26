Serdal Adalı: TFF Başkanının Maçı Yönetmesi Umrumuzda Değil!

BEŞİKTAŞ-GALATASARAY DERBİSİ İÇİN SKANDAL HAKEM ATAMASI

Trendyol Süper Lig’in 29. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, Galatasaray’ı ağırlayacak. Siyah-beyazlı ekip, Trabzon bölgesi hakemi Yasin Kol’un derbiye atanmasıyla ilgili dikkat çekici bir paylaşım gerçekleştirdi. Beşiktaş’tan gelen açıklamada, “Başkanımız Serdal Adalı, birazdan Beşiktaş-Galatasaray maçına yapılan skandal hakem ataması hakkında basın toplantısı düzenleyecektir!” denildi. Kısa sürede basın toplantısına katılan Adalı, TFF’nin Yasin Kol tercihine sert eleştirilerde bulundu. Adalı, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’na istifa çağrısı da yaptı.

TFF’YE YANLIŞ HAKEM ATAMASI TEPKİSİ

Adalı, “TFF’den Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunduk. Slavko Vincic’in daha önce görevlendirilmesi nedeniyle bunu istedik. Eşitlik ve adalet ancak bu şekilde sağlanabilirdi. TFF, söz konusu derbiye yabancı hakem atayarak dereyi geçerken at değiştirdi. Türk hakemlerine ‘Siz yeterli değilsiniz’ mesajı verildi. Diğer maçlara da ‘Sizin maçlarınız önemli değil’ mesajı verildi. TFF, yaratılmak istenen iki takımlı rekabete çanak tutmuştur” şeklinde konuştu.

DERHAL İSTİFA ÇAĞRISI

Adalı, “Hakemleri soyunma odasında tehdit eden bir insan, sakın bize akıl vermesin! Zaten böyle biri Türk futbolunun sorunlarını çözemez! Derhal istifa etmelidir! Bu kararın altına imza atan tüm yönetim kurulu üyelerine sesleniyorum. Birazcık onurları ve gururları varsa hepsini böyle bir federasyonun çatısı altından ayrılmaya davet ediyorum!” dedi. Adalı, yönetimin üslubuna dikkat ettiklerini ancak kendilerinin başka bir dil kullanmaya mecbur bırakıldıklarını vurguladı.

MAÇIN HAKEMİNE TEPKİ

Adalı, “Alanya’da Beşiktaş’ı doğrayan, İngilizce bilmeyen, FIFA kokartı olmayan bir hakem! İsterse TFF Başkanı gelsin derbiyi kendi yönetsin! Bundan sonra umrumuzda değil!” ifadelerini kullandı.

BİRLİKTE MÜCADELE VURGUSU

Adalı, “Biz sadece eşitlik istememize rağmen, derbiye yabancı hakem istememizin bedelini Zorbay Küçük denen zibidinin skandal yönetimiyle ödedik” diyerek TFF’nin Beşiktaş için yok hükmünde olduğunu belirtti. Hakem kim olursa olsun Galatasaray’ı yeneceklerine inançlarının tam olduğunu dile getirdi. Ayrıca rakip takım teknik heyeti ile oyuncularının tavırlarının da takip edileceğini aktardı.

DEVLET BÜYÜKLERİNE ÇAĞRI

Adalı, “Devlet büyüklerimizi bu konuları ciddi şekilde ele alarak 85 milyonumuzun en büyük tutkusu olan futbolu içinde bulunduğu bataklıktan çıkarmaya davet ediyoruz” dedi.

KAZANMAK İÇİN HAZIRLIK

“Yasin Kol ve rakip takımı izleyecek bir ekip oluşturduk. Maç anında hemen harekete geçeceğiz ve tepkimizi göstereceğiz. Beşiktaş maçı kazanacak, herkes içini rahat tutsun! Taraftar tahriklere kapılmasın!” diyerek destek çağrısında bulundu.