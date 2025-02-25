Serdar Ortaç’a Yasa Dışı Bahis Cezası

KASIM AYINDA YAPILAN GÖZALTLAR

Kasım ayında, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ve oyuncu Mehmet Ali Erbil’in de aralarında bulunduğu pek çok ünlü isim, yasa dışı bahis reklamı yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.

SERDAR ORTAÇ’IN SAVUNMASI

Gözaltına alınmalarına neden olan görüntüler hakkında açıklamada bulunan Serdar Ortaç, kendisine yöneltilen suçlamaları reddetti. Ortaç, Malta’da düzenlenen bir otel açılışına davet edildiğini ve tanımadığı iki kişi tarafından havalimanından alındığını ifade etti. Otelde kaldıkları süre zarfında aniden bir yayın açıldığını ve kıyafetinin üzerinde kumar reklamı yapıldığını fark etmediğini belirtti.

Cumhuriyet savcısı, davanın esasına ilişkin mütalaasında, Serdar Ortaç’ın “kişileri reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek” suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar para cezasına çarptırılmasını istedi. Mahkeme, Serdar Ortaç’a 10 ay hapis cezası verdi.