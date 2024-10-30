Serenay Sarıkaya Ve Hande Erçel’in Ödülleri

FİLM VE TELEVİZYON BAŞARILARI KUTLANDI

Geçtiğimiz akşam Cipriani 42nd St’de yapılan galada Türk sinema ve televizyon sektörünün uluslararası başarıları kutlandı. Amerikan Türk Topluluğu Galası’nın masa biletleri, 3 bin dolar (103 bin TL) ile 4 bin 500 dolar (154 bin TL) arasında değişen üç farklı fiyatla satışa sunuldu.

ÜNLÜ İSİMLER GECEYE DAMGA VURDU

Gecede Hande Erçel, yırtmaçlı beyaz bir elbise giyerken, Serenay Sarıkaya mayo kesim bir kıyafet tercih etti. Suzan Sabancı’nın sunuculuğunu üstlendiği etkinlikte, Türkiye’nin film ve televizyon sektörüne yaptıkları katkılardan dolayı Halit Ergenç, Serenay Sarıkaya ve Hande Erçel’e ödüller verildi. Ayrıca ünlü yapımcılar Onur Güvenatam, Kerem Çatay ve Timur Savcı da geceye katılarak başarı ödülünü aldı.