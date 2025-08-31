Sergen Yalçın Acil Üç Transfer İstedi

Spor

SERGEN YALÇIN’IN GÖREVİNE BAŞLAMASI

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılışının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük görevini Sergen Yalçın’a verdi. Siyah-beyazlıların yeni hocası, göreve başladığı andan itibaren önceliklerini netleştirdi.

İLK TALEP: ÜÇ TRANSFER

Başkan Serdal Adalı ile gece geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımın toparlanması için acil olarak üç transfere ihtiyaç olduğunun altını çizdi. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin önemli olduğunu belirtti.

KANATLAR ÇOK KRİTİK

Takımın hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik bir rol oynadığını ifade eden Yalçın, transfer sürecinin hızlandırılması için acil adımlar atılması gerektiğini söyledi.

YÖNETİM TRANSFER ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Başkan Adalı ise bu pozisyonlar için gerekli çalışmaların yapıldığını ve potansiyel aday oyuncuların belirlendiğini belirtirken, daha önce Solskjaer’in de benzer transfer taleplerinde bulunduğu öğrenildi.

