Sergen Yalçın’dan Arda Güler’e Destek

ARDA GÜLER’İN DURUMU

Ekol TV’de açıklamalarda bulunan Sergen Yalçın, Arda Güler’in Real Madrid’deki durumuna dair farklı bir bakış açısı sundu. “Arda Güler’in Real Madrid’de yedek oturması bile çok önemli onun için. Real Madrid’de yedek oturuyorsun. Bence hiçbir yere gitmesin” diyen Yalçın, genç futbolcunun transfer söylentilerine gerek duymadığını belirtti. “Ne işi var Real Sociedad’da! Ne yapacak Sociedad’da?” diyerek transfer iddialarını eleştiren Yalçın, sabırlı olunmasının önemini vurguladı.

ACELE ETMEK GEREKMEZ

Yalçın, Arda Güler’in Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti tarafından oynatılmaması üzerine yapılan eleştirilere de değindi. “Herkes Ancelotti’ye yazıyor, ‘Arda’yı oynat’ diye. Bekleyin, adam belki doğru zamanda oynatacak çocuğu” diyerek tecrübeli hocaya güvenilmesi gerektiğini ifade etti. Arda’nın henüz 20 yaşında olduğunu hatırlatan Yalçın, “Oradaki antrenman sistemine, oynanan oyuna alışıyor. Modric 40 yaşında Real Madrid’de oynuyor. Arda’nın 20 senesi var” şeklinde konuştu.

GEO ŞANSI

Sergen Yalçın, Arda Güler’in geleceğine dair umut verici bir tablo çizdi. “Belki o da Vinicius, Rodrygo gibi oturacak oraya seneye. Belki onlar gibi kalıcı bir oyuncu olacak” diyerek genç yeteneğin Real Madrid’de uzun vadeli bir başarı elde edebileceğini öne sürdü.