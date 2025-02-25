Sergen Yalçın’dan Çarpıcı Şampiyonluk Tahmini

DERBİ SONRASI ŞOK AÇIKLAMALAR

Galatasaray ve Fenerbahçe’nin golsüz berabere kaldığı derbinin ardından Sergen Yalçın’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Ekol TV ekranlarında maç hakkında değerlendirmelerde bulunan Yalçın, Süper Lig’de şampiyonluğa ulaşacak takımla ilgili çarpıcı tahminlerde bulundu.

GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK İHTİMALİ

Sergen Yalçın, Galatasaray’ın şampiyon olma ihtimaline neredeyse kesin gözüyle bakarak, “Galatasaray’ın şampiyonluğu için yüzde 90 diyorum,” dedi. Bu cümlesiyle tüm futbolseverleri şaşkına çevirdi. Yalçın, Trabzonspor’un Beşiktaş deplasmanında oynayacağı iki önemli maçla ilgili olarak, “2 beraberlik alsa ne olacak ki? Biz bunları Fenerbahçe’nin bundan sonra kalan 12-13 maçını kazanacağını hesaplayarak konuşuyoruz. Onların da hepsini kazanacağını düşünüyoruz bunları konuşurken. Öbür türlü zaten hiç şansı yok,” açıklamasını yaptı.

GALATASARAY’IN AVANTAJI

Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda büyük bir avantaj elde ettiğini vurgulayan Yalçın, “Galatasaray’ın, özellikle deplasmandaki zorlu maçlardan beraberlik çıkartması bile büyük bir başarı olacaktır,” şeklinde konuştu. Ayrıca, Fenerbahçe’nin kalan maçlarda başarılı olması gerektiğini de sözlerine ekledi.