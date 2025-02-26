Sergen Yalçın’dan Dzeko Hakkında Övgü Dolu Sözler

SERGEN YALÇIN’IN FAVORİSİ DZEKO

Eski futbolcu ve ünlü yorumcu Sergen Yalçın, Süper Lig’de bulunduğu dönemde birlikte oynamak istediği bir futbolcuyu belirtti. Kafa Sports programında, Fenerbahçe’nin tecrübeli golcüsü Edin Dzeko hakkında övgü dolu sözler sarf etti. Yalçın, “Şu an oynayan birini senin oynadığın zamana transfer etme şansın olsa kim olurdu aktif Süper Lig’den?” sorusu üzerine “Ben mesela Pascal Nouma’yla oynamayı seviyordum. Benim oynayacağım oyuna uygun santrfor hoşuma gider. Pivot santrfor olsun, oynanan topları bana indirsin yeter gerisini ben hallederim. Dzeko çok kaliteli bir oyuncu. Tartışmasız bir oyuncu.” dedi.

DZEKO’NUN KALİTESİ

Sergen Yalçın, Dzeko’nun yaşının tartışma konusu olmasına da değinirken, “Yaşı yukarıda diye tartışılıyor ama profesyonelliği, kalitesi, disiplini tartışılacak bir oyuncu değil Dzeko. Bana soracak olursan Osimhen’den daha iyi oyuncu, gençken.” ifadelerini kullandı. Dzeko’nun kalitesinin ön planda olduğunu vurgulayan Yalçın, genç futbolcularla yapılan karşılaştırmaların yanıltıcı olabileceğine işaret etti.