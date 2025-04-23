Sergen Yalçın: “Fenerbahçe Ümidini Kaybetti”

YALÇIN’IN DEĞERLENDİRMESİ

Sergen Yalçın, KAFA Sports YouTube kanalında Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışını ele aldı. Yalçın, Fenerbahçe’nin Kayserispor karşısında yaşadığı beraberliğin sarı-lacivertli camiada ciddi bir moral kaybı oluşturduğunu ifade etti. “Kayserispor maçı sonrası Fenerbahçe camiasının ‘Acaba olur muyuz?’ diye bir soru işareti kafasında vardı. Ancak maçtan sonra artık hiçbir Fenerbahçelinin bu sezonla ilgili herhangi bir beklentisinin olduğunu düşünmüyorum.”

Yalçın, Galatasaray’ın kalan maçlarda puan farkını artıracağını ve şampiyonluk mücadelesinde belirgin bir avantaj sağlayacağını belirtti. “Devam ederek söylüyorum, bu puan farkının da açılacağını düşünüyorum. Oyuncular da artık şampiyonluktan ümidi kesmiş durumda, taraftar, yönetim, başkan ve teknik direktör de ümidini kesmiş durumda.” Yalçın, Galatasaray’ın şampiyonluk yolunda mental açıdan güçlendiğini ve sarı-kırmızılıların artık “Acaba şampiyonluğu kaybeder miyiz?” kaygısı taşımadığını vurguladı.