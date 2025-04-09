Sergen Yalçın İle 1,5 Yıllık Anlaşma Yapıldı

Sergen Yalçın’IN GELECEĞİ HAKKINDAKİ GELİŞMELER

Antalyaspor ile yollarını ayırdıktan sonra hangi takıma geçeceği merak edilen deneyimli teknik direktör Sergen Yalçın hakkında heyecan verici gelişmeler ortaya çıkmaya başladı. Şu an spor yorumculuğu yaptığı ve gündeme dair etkileyici açıklamalar yaptığı dönemde, Sergen Yalçın’ın yeni takımının belirginleştiği söyleniyor.

Sergen Yalçın’IN TRANSFER GÜNDEMİ

Daha önce ismi Trabzonspor ve Beşiktaş ile sıkça anılan Sergen Yalçın, özellikle Beşiktaş ile birkaç kez görüşmeler gerçekleştirmiş; ancak henüz bir anlaşmaya varılamamıştı. Süper Lig’deki heyecan giderek artarken, Sergen Yalçın’ın ismi de medyada sürekli olarak yer alıyor.