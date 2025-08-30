Sergen Yalçın’ın Beşiktaş’taki İlk Transferi

Gündem

BEŞİKTAŞ’TA TEKNİK DİREKTÖR DEĞİŞİMİ

UEFA Konferans Ligi’nde İsviçre’nin Lausanne takımına rövanşta yenilen Beşiktaş, karşılaşmanın ardından teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı. Siyah-beyazlı ekip, yeni bir dönem için hazırlıklarını sürdürüyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ DEVAM EDİYOR

Sergen Yalçın’ın ikinci döneminin ilk transferinin kanat bölgesine olabileceği konuşuluyor. Bir gazete kaynağına göre, Beşiktaş, Wolfsburg forması giyen Vaclav Cerny’nin kiralık transferi için kulübüyle anlaşma sağladı.

OYUNCUNUN DURUMU VE KİRALAMA ŞARTLARI

Serdal Adalı’nın Wolfsburg ile yaptığı görüşmelerde prensip anlaşmasına vardığı ve 27 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonuyla kiralanacağı bildirildi. Transferin birkaç gün içinde resmi olarak açıklanabileceği ifade ediliyor. Sergen Yalçın’ın kanat bölgesine ek takviye yapılmasını istediği de kaydedildi.

Gündem

Mourinho, İstanbul’dan Ayrıldı!

Fenerbahçe ile yollarını ayıran teknik direktör Jose Mourinho, İstanbul'dan sessizce ayrıldı. Ayrılışında kimse onu uğurlamadı.
Gündem

Muğla’da Yangın Uçağı Düşmüştür

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bir yangın söndürme eğitim uçağı düştü. İlk bilgilere göre, uçaktaki pilotların sağlık durumları iyi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.

