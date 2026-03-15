Sergen Yalçın Kadrodan 8 Futbolcuyu Eleme Kararı Aldı

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, 2026-2027 sezonu için kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda yeralmayan 8 oyuncuyu belirledi.

Beşiktaş, ilk olarak kiralanan futbolcularla ilgili hamleler gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, geçici olarak gönderdiği 11 futbolcudan 3’ünün satın alma opsiyonlarını kullanmayı planlıyor. Sergen Yalçın, kalan 8 isim için ise kadroda yer vermeyi düşünmüyor.

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, Ernest Muçi’nin, Cagliari, Semih Kılıçsoy’un ve Hull City, Amir Hadziahmetovic’in satın alma opsiyonlarını kullanacak. Beşiktaş, bu 3 futbolcudan toplam 23.5 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.