Sergen Yalçın Kadrodan 8 Futbolcuyu Eleme Kararı Aldı

sergen-yalcin-kadrodan-8-futbolcuyu-eleme-karari-aldi

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, 2026-2027 sezonu için kadro planlamasına başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın, kadroda yeralmayan 8 oyuncuyu belirledi.

SERGEN YALÇIN 8 FUTBOLCUYU KADRODAN ÇIKARDI

Beşiktaş, ilk olarak kiralanan futbolcularla ilgili hamleler gerçekleştirdi. Siyah-beyazlı ekip, geçici olarak gönderdiği 11 futbolcudan 3’ünün satın alma opsiyonlarını kullanmayı planlıyor. Sergen Yalçın, kalan 8 isim için ise kadroda yer vermeyi düşünmüyor.

Edinilen bilgilere göre Trabzonspor, Ernest Muçi’nin, Cagliari, Semih Kılıçsoy’un ve Hull City, Amir Hadziahmetovic’in satın alma opsiyonlarını kullanacak. Beşiktaş, bu 3 futbolcudan toplam 23.5 milyon euro bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

Gündem

İçişleri Bakanlığı Multimedya Ekran Ceza Uygulamalarını Durdurdu

İçişleri Bakanlığı, araçlardaki multimedya ekranları için uygulanacak yaptırımların, yeni bir yönetmelik hazırlanana kadar askıya alındığını açıkladı.
Gündem

Trump Yönetiminde Savaş Stratejisinde Sözde Ayrılıklar

ABD'li danışman David Sacks, İran-ABD-İsrail savaşının devam ettiği bu süreçte Washington'un zafer ilan ederek savaştan çekilmesini önerdi.
Gündem

Acun Ilıcalı’dan Borçlanma Açıklamaları Geldi

Acun Ilıcalı, şirketlerinin büyüme sürecinde borçlandığını ve nakit akışı sorunları yaşadığını açıkladı, ancak işlerinin iyi gittiğini vurguladı.
Gündem

Ayşegül Eraslan’ın Ölümünde Şok Edici Gelişmeler Yaşandı

Kağıthane'de Ayşegül Eraslan'ın ölü bulunmasıyla ilgili soruşturmada, tatilden döndükten sonra olaydan bir saat önce bir arkadaşının evinde olduğu tespit edildi.
Gündem

Karea Fit Elektrikli Araç Şehir İçi Ulaşımda Yenilikçi Çözüm

Yerli elektrikli Karea Fit tanıtıldı. İki kişilik bu şehir içi araç, 135 km menzil ve 90 km/s hıza ulaşma kapasitesiyle dikkat çekiyor. Standart olarak klima ve multimedya ekranı sunuyor.

