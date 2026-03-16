Sergen Yalçın Maç Sonrası Sağlık Durumu Açıklandı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de gösterdiği formunu sürdürüyor ve Ankara’da Gençlerbirliği karşısında elde edilen zafer sonrasında, gözler teknik direktör Sergen Yalçın üzerine yoğunlaştı. Karşılaşmanın hemen ardından yayıncı kuruluşun röportaj alanında olması beklenen Yalçın’ın orada olmaması, taraftarlar ve medya arasında kısa bir endişeye yol açtı. Ancak durum, çok geçmeden netleşti.

SERGİN YALÇIN’IN SAĞLIK DURUMUNA DAİR AÇIKLAMALAR

Sergen Yalçın’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz tarafından paylaşıldı. Kaytaz, Yalçın’ın önemli bir fedakarlıkla maça çıktığını ve sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Kaytaz, “Hocamızın maalesef biraz rahatsızlığı var. Dün gece aniden ağır bir halsizlik geldi. Buna rağmen bu kritik virajda takımını yalnız bırakmak, çocukları sahipsiz bırakmak istemedi ve kulübedeki yerini aldı. Ancak maçın ardından durumu biraz daha ağırlaştı, şimdi içeride yine serum bağlandı ve dinleniyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, takımıyla büyük bir bağlılık göstererek 90 dakika boyunca sahada yer aldı ve mücadeleyi yönetti. Bu tutumu, Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından sosyal medya platformlarında büyük takdir topladı. Başarılı teknik adamın kısa bir süre içinde toparlanarak takımının başında idmanlara yeniden katılması bekleniyor.