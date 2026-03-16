Sergen Yalçın Maç Sonrası Sağlık Durumu Açıklandı

sergen-yalcin-mac-sonrasi-saglik-durumu-aciklandi

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’de gösterdiği formunu sürdürüyor ve Ankara’da Gençlerbirliği karşısında elde edilen zafer sonrasında, gözler teknik direktör Sergen Yalçın üzerine yoğunlaştı. Karşılaşmanın hemen ardından yayıncı kuruluşun röportaj alanında olması beklenen Yalçın’ın orada olmaması, taraftarlar ve medya arasında kısa bir endişeye yol açtı. Ancak durum, çok geçmeden netleşti.

SERGİN YALÇIN’IN SAĞLIK DURUMUNA DAİR AÇIKLAMALAR

Sergen Yalçın’ın sağlık durumu ile ilgili bilgiler, Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Kaytaz tarafından paylaşıldı. Kaytaz, Yalçın’ın önemli bir fedakarlıkla maça çıktığını ve sağlık sorunları yaşadığını ifade etti. Kaytaz, “Hocamızın maalesef biraz rahatsızlığı var. Dün gece aniden ağır bir halsizlik geldi. Buna rağmen bu kritik virajda takımını yalnız bırakmak, çocukları sahipsiz bırakmak istemedi ve kulübedeki yerini aldı. Ancak maçın ardından durumu biraz daha ağırlaştı, şimdi içeride yine serum bağlandı ve dinleniyor” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın, takımıyla büyük bir bağlılık göstererek 90 dakika boyunca sahada yer aldı ve mücadeleyi yönetti. Bu tutumu, Siyah-Beyazlı taraftarlar tarafından sosyal medya platformlarında büyük takdir topladı. Başarılı teknik adamın kısa bir süre içinde toparlanarak takımının başında idmanlara yeniden katılması bekleniyor.

Mücteba Hamaney’in Moskova’daki Sağlık Durumu Tartışmalı

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'in, babası Ali Hamaney'in ölümünden sonra yaralandığı ve Moskova'da tedavi edildiği bildirildi.
Uşak’ta Av Tüfeğiyle Vurulan Kişi Hayatını Kaybetti

Uşak'ta traktör kullanırken av tüfeğiyle vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili husumetli olduğu belirlenen bir kişi gözaltına alındı.
Bursa Çiftlik Yangınında 580 Hayvan Telef Oldu

İnegöl'deki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangında 580 hayvan öldü, 100 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan kurtarıldı. Yangının sebebi araştırılıyor.
El Bilal Toure’den Taraftarlara Teşekkür Mesajı

Beşiktaşlı El Bilal Toure, sosyal medya üzerinden destek veren taraftarlarına teşekkür ederken, eleştirilerine yanıt vererek eleştirmenleri kınadı ve daha yapıcı bir tutum sergilemelerini istedi.
Fenerbahçede Teknik Direktör Krizi Büyüyor

Fenerbahçe, teknik direktör Domenico Tedesco'nun geleceği için alternatifler belirledi. Eğer Tedesco ile yollar ayrılırsa, kulüp eski teknik direktör Aykut Kocaman'a dönebilir.

