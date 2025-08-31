Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi!

Spor

BEŞİKTAŞ’TA YENİ DÖNEM

Ole Gunnar Solskjaer’in ayrılığının ardından Beşiktaş, teknik direktörlük koltuğuna Sergen Yalçın’ı getirdi. Siyah-beyazlıların yeni teknik direktörü, göreve başlar başlamaz önceliklerini net bir şekilde ortaya koydu.

İLK TALEP: ÜÇ TRANSFER

Başkan Serdal Adalı ile geç saatlerde bir araya gelen Yalçın, takımın yeniden yükselişe geçebilmesi için üç transferin acil öncelik taşıdığını ifade etti. Tecrübeli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat takviyelerinin gerekliliğine dikkat çekti.

KANATLARIN ÖNEMİ

Hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik bir role sahip olduğunu belirten Yalçın, transfer sürecinin bir an önce hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

YÖNETİMDEN HIZLI ADIMLAR

Başkan Adalı, bu pozisyonlar için çalışmalara başladıklarını ve aday oyuncuların mevcut olduğunu dile getirdi. Daha önce Solskjaer’in de benzer transfer talepleri yaptığı öğrenildi.

