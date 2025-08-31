Sergen Yalçın Üç Transfer İstedi

YENİ GÖREVİNİ ÜSTLENEN Sergen Yalçın’IN EYLEM PLANLARI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’in görevden ayrılmasının ardından Sergen Yalçın’ı teknik direktör olarak tayin etti. Yalçın, göreve başlar başlamaz önceliklerini net bir şekilde ortaya koydu.

ACİL TRANSFER GEREKSİNİMİ

Gece geç saatlerde Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı ile bir araya gelen Yalçın, takımın toparlanabilmesi için üç yeni transferin gerekliliğine dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, özellikle sağ bek ile sağ ve sol kanat oyuncularının kadroya eklenmesinin büyük önem taşıdığını belirtti.

KANAT OYUNCULARININ ROLÜ

Hücum gücünü artırmak amacıyla kanat oyuncularının kritik bir rol üstlendiğini vurgulayan Yalçın, transfer sürecinin en kısa sürede hızlandırılmasının gerekliliğini ifade etti.

YÖNETİMİN TRANSFER ÇALIŞMALARI

Başkan Adalı, bu bölgeler için transfer çalışmalarının başladığını ve potansiyel aday oyuncuların mevcut olduğunu açıkladı. Yalçın’ın, daha önce Solskjaer’in de dile getirdiği benzer transfer taleplerine dikkat çekmesi dikkat çekti.