“Serie A’yı Sarsan Yasadışı Kumar Çetesi!”

TORİNO VE MİLANO’DAKİ SORUŞTURMA

Torino ve Milano savcılıkları, Aralık 2021 ile Ekim 2023 arasında gerçekleştirilen kapsamlı bir soruşturmayla yasadışı bahis ağına son verdi. İtalyan Mali Polisi, futbolcular Sandro Tonali ve Nicolo Fagioli’nin telefonları üzerinde yaptığı detaylı incelemelerle bu ağa dair önemli bilgilere ulaştı. Ortaya çıkan gerçekler oldukça çarpıcı: Futbolcular, doğrudan futbol maçlarına bahis yapmaktan kaçınmışlar, fakat poker, tenis ve diğer branşlarda illegal sitelerde kumar oynamışlar. Yapılan operasyon sonucunda 1,5 milyon euro nakit paraya el konuldu ve beş şüpheli için ev hapsi talep edildi.

FLORENZİ’NİN BÜYÜK KAYBI

Soruşturmanın en dikkat çekici ayrıntılarından biri, Alessandro Florenzi’nin 650 bin euro kaybetmesiydi! Savcılığın eline geçen mesajlara göre, Florenzi, kumar borçlarını ödemek amacıyla Milano’da bir kuyumcu dükkanını adeta “banka” gibi kullanmaya başlamış. Lüks saat alıyormuş gibi görünerek parayı aklayan Florenzi, bu nedenle çetenin dikkatini çekmiş.

PERİN’İN POKER ÇIKALI

Juventus’un kalecisi Matteo Perin, bu skandalda en renkli karakterlerden biri olarak öne çıkıyor. Savcılığın sızdırdığı mesajlarda, Perin milli takım kampında “Poker oynayan yok mu? Gençler hep video oyunu peşinde!” diyerek duruma sitem ediyor. Fakat bu görünüşteki basit muhabbetin arkasında, Perin’in illegal sitelerde kumar oynadığı gerçeği yatıyor. Haftalık kazanç-kayıp listesinde “Perin 4975 +” yazıyor, yani o hafta kârda olduğu anlamına geliyor.

ZANİOLO’NUN BAŞI BELADA

Nicolo Zaniolo, skandalın Türk futbolseverlerini doğrudan etkileyen ismi olarak dikkat çekiyor. Soruşturmada kaydedilen “Zanio 1150 +” notu, onun da kumar masasında yer aldığını gösteriyor. Savcılık, Zaniolo’nun futbol dışında bahislerle uğraştığını, tenis ve casino oyunlarına dair bilgisinin olduğunu belirtiyor. 2023 yılında benzer bir soruşturmada “Sadece poker oynadım” diyerek sıyıran Zaniolo, bu kez aynı iddialarla karşı karşıya.

HAFTALIK KAZANÇ RAPORU

Savcılık önüne çıkarılan belgeler, adeta bir kumar defterini andırıyor! “Nico 5420 – Pietro 2835 + Stefano 3320 – Zanio 1150 + Sandro 4860 – Perin 4975 +” notları, futbolcuların haftalık kar zarar bilançosunu gözler önüne seriyor. Nicolo Fagioli ve Sandro Tonali, daha önce 7 ve 10 ay men cezası almış olan isimlerdir ve bu listeye de dahil olmuşlar. Fagioli, borçları yüzünden “Bacaklarını kırarım!” şeklinde tehditler aldığını söylemiş; Tonali ise Milan maçlarına bahis oynadığını kabul etmiş.

PİRLO’NUN OĞLUNA YANLIŞ BAŞVURU

Skandalın en şaşırtıcı detaylarından biri ise Andrea Pirlo’nun henüz reşit olmayan oğlunun bahis oynadığı iddiaları! Savcılık, genç Pirlo’nun illegal sitelerde hesap açtığını tespit etti.

KAYNAKLAR VE PARA TRANSFERLERİ

Futbolcuların borçlarını ödemek için kullandığı Milano’daki kuyumcu dükkânı, bu skandalın merkezi haline geldi. Elysium Group adındaki bu dükkân, oyuncuların lüks saat alıyormuş gibi para transferi gerçekleştirdiği bir “gizli banka” olarak çalıştı. Fagioli, 700 bin euro’luk bir ödeme yaptığını ve hiç teslim almadığı saatler için fatura aldığını açıkladı. Tonali ve Zaniolo’nun da bu yöntemi kullandığı doğrulandı.

CEZALAR YOLDA

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC), bu skandalı disiplin soruşturmasına taşıdı. Futbol maçlarına bahis yapılmadığı için oyuncuların sahalardan men cezası alma olasılığı düşük, fakat 250-500 euro’luk sembolik para cezalarının yolda olduğu bildiriliyor. Fakat savcılığın, ev hapsi, mal varlığına el koyma ve hatta hapis cezasına dair ağır yaptırımları da talep ettiğine dikkat çekiliyor. Tonali ve Fagioli, 2023 yılında sıyrılmak amacıyla savcılıkla işbirliği yapmışlardı; ancak bu sefer durum daha karmaşık görünüyor.