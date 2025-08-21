BÜLTENDE ONAYLANAN SERMAYE ARTIRIMLARI

Bu akşam yayımlanan bültende, 1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO), Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN) ve Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS) için bedelsiz sermaye artırımlarına onay verildi. Ayrıca, Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG) için hem bedelli hem de bedelsiz sermaye artırımları onay aldı.

1000 YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. SERMAYESİ BÜYÜYOR

1000 Yatırımlar Holding A.Ş. (BINHO), 47.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesini, Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6. Maddesinin 6. Fıkrası çerçevesinde bir defaya mahsus olmak üzere 62.500.000 TL’lik kayıtlı sermaye tavanını aşılarak %2645 oranında iç kaynaklardan artırarak 1.290.150.000 TL’ye çıkaracak.

NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ’DEN SERMAYE ARTIŞI

Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret A.Ş. (NATEN), 1.500.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 165.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 252.237.154,33 TL kısmını Geçmiş Yıllar Kârlarından, 38.649.860,57 TL’yi Emisyon Priminden, 369.112.985,10 TL’yi ise Sermaye Düzetmesi Olumlu Farklarından karşılayarak toplamda %400 oranında artırarak 825.000.000 TL’ye yükseltecek.

Gentaş Dekoratif Yüzeyler Sanayi ve Ticaret A.Ş. (GENTS), mevcut 300.000.000 TL sermayesini, sermaye düzeltmesi olumlu farklarından karşılayarak bedelsiz pay dağıtımı yoluyla 450.000.000 TL artıracak ve toplam sermayesini 750.000.000 TL’ye çıkaracak.

PROJE GAYRİMENKUL’DEN HEM BEDELLİ HEM DE BEDSİZ ARTIRIM

Proje Gayrimenkul ve Yatırım Geliştirme A.Ş. (TURGG), 50.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 7.120.695,86 TL olan çıkarılmış sermayesini %600 oranında bedelli olarak 42.724.175,16 TL artırarak 49.844.871,02 TL’ye çıkarıyor. Ayrıca, kayıtlı sermaye tavanını bir defaya mahsus aşma kapsamında yapılacak bedelli sermaye artırımıyla, çıkarılmış sermayesinin tamamı iç kaynaklardan %1100 oranında artırılarak 128.172.525,48 TL’ye yükselecek.